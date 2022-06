Moss : Book II, la suite des aventures de Quill sortira le 21 juillet sur Meta Quest 2

Après un premier volet terriblement enchanteur, la licence Moss est revenue plus tôt dans l’année sur PlayStation VR avec Moss : Book II. Rapidement, une version Meta Quest 2 a été officialisée dans la foulée. Aujourd’hui, les développeurs de Polyarc profitent de la conférence UploadVR Showcase pour nous partager une date de sortie sur cette plateforme. Et c’est pour cet été.

Une date sur Meta Quest 2

Prenez votre agenda : la suite des aventures de notre adorable Quill va se poursuivre sur Meta Quest 2 le 21 juillet 2022. C’est à cette date que le titre fera son entrée sur le store du casque de Facebook ; une information qui n’a pas eu droit à sa bande-annonce mais qui s’accompagne d’une autre bonne nouvelle.

Dans la foulée, on a également appris l’ouverture des précommandes pour la bande-son, composée par Jason Graves. Composée de 17 pistes en jeu, celle-ci regroupe plusieurs morceaux marquants du jeu : trois pistes peuvent d’ailleurs être écoutées dès maintenant gratuitement sur Bandcamp. La bonne nouvelle, c’est qu’en plus d’être en numérique, la bande-son pourra également être retrouvée sur vinyle et sur CD plus tard en version limitée.

Pour rappel, Moss : Book II est dans la continuité du premier volet, et propose un jeu d’aventure en réalité virtuelle. L’histoire reprend là où Moss premier du nom s’était terminé, et le studio a tout simplement bonifié l’ensemble des bonnes idées qu’ils avaient eu à l’époque, comme en atteste notre test plutôt élogieux.