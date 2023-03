Polyarc, le studio derrière Moss, développe maintenant un jeu VR multijoueur compétitif

Le nom du studio Polyarc ne vous dit peut-être rien, sauf si vous avez joué à l’excellente série de jeux d’aventure et de puzzles Moss, avec ses deux épisodes qui ont fait les beaux jours du PlayStation VR et d’autres casques. Après nous avoir fait vivre l’épopée de cette petite souris, le studio est désormais prêt à passer à autre chose et ce dans un style tout à fait différent, puisqu’il annonce être maintenant au travail sur un jeu multijoueur compétitif, toujours dans le domaine de la réalité virtuelle.

Combat de souris en vue ?

Pour le moment, ce projet n’a pas encore de nom, mais ça ne veut pas dire qu’il n’est pas avancé. Polyarc recherche activement du monde pour tester son prochain jeu à travers un playtest qui aura lieu du 14 au 16 avril prochain.

L’équipe derrière le jeu explique que cela faisait longtemps que l’envie d’un projet multijoueur était présente, mais qu’il lui fallait attendre que la base de casques installés soit assez grande afin que le titre puisse compte sur une communauté potentielle suffisante. Tam Armstrong, cofondateur et PDG de Polyarc, déclare d’ailleurs :

« Nous sommes ravis de cette opportunité, car la VR offre des possibilités intéressantes pour les jeux multijoueurs. La possibilité de lire la concentration et l’intention de l’autre joueur lorsqu’il bouge la tête et les mains fait partie des éléments qui rendent les jeux en personne si attrayants. Nous sommes impatients de partager ce sur quoi nous avons travaillé et le plaisir que nous avons eu à y jouer. »

Si la proposition vous intéresse et que vous disposez d’un Meta Quest, vous pouvez désormais vous rendre sur le site officiel afin de vous inscrire pour le playtest.