Moss et sa suite Moss: Book 2 arriveront sur PlayStation VR2 en 2023

C’est probablement l’un des meilleurs jeux en réalité virtuelle. Sorti en 2018, Moss a su apporter une aventure poignante pour les casques VR, où l’on y suit l’histoire de Quill, une jeune souris, qui doit sauver son oncle des griffes des ennemis. Une épopée réussie, dont les idées ont été développées avec plus d’ambitions dans une suite, Moss: Book II, sorti en début d’année 2022. Aujourd’hui, une nouvelle plateforme vient s’ajouter, le PlayStation VR2.

Quill, plus beau que jamais ?

D’abord sorti sur PlayStation VR, les deux jeux Moss ont ensuite été portés sur d’autres casques. Le second épisode est d’ailleurs sorti récemment sur Steam après le Meta Quest 2 cet été. Maintenant, le studio Polyarc confirme qu’ils travaillent actuellement sur une version améliorée pour le PlayStation VR2, aussi bien pour le premier Moss que sa suite.

Les développeurs profitent de cette nouvelle plateforme pour apporter quelques optimisations, avec une haptique améliorée, permettant de mieux ressentir les attaques et les effets ainsi que la compatibilité avec les gâchettes adaptatives et les nouvelles manettes. L’immersion sera également meilleure avec un traitement du suivi oculaire et un rendu fovéal et un champ de vision accru, sans oublier les quelques améliorations visuelles.

Doug Burton, designer chez Polyarc, s’est exprimé : « Depuis que nous avons appris l’existence du matériel PS VR2 et que nous avons mis la main dessus au début de l’année, nous avons expérimenté ses nouvelles fonctionnalités technologiques et perfectionné les moyens d’accroître l’immersion des joueurs dans le monde de Moss. Parallèlement, l’équipe a été en mesure d’apporter encore plus de détails visuels à chaque personnage et à chaque environnement grâce à des améliorations de l’éclairage et des textures qui font ressortir encore davantage les environnements déjà époustouflants sur les plateformes PS VR2. Désormais, des millions de fans, nouveaux et existants, pourront découvrir les versions améliorées de Moss et Moss : Book II sur le tout dernier matériel VR disponible sur le marché. »

On nous affirme que les deux jeux seront disponibles au lancement du casque, donc le 22 février 2023. Pour encourager les joueurs et joueuses à précommander, une remise de 10% est appliquée sur le tarif initial. Un bundle avec les deux titres est aussi proposé, et listé à 34.99€.