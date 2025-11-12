Les derniers épisodes du jeu narratif Dispatch sont maintenant disponibles sur PC et PS5

La conclusion d’un renouveau pour le genre ?

L’aventure de Méca-Man et de la Team Z touche à sa fin dès aujourd’hui avec les épisodes 7 et 8, qui sont désormais disponibles. Il s’agit là des derniers épisodes, ce qui veut dire que le jeu est à présent complet. Une nouvelle bande-annonce venant célébrer le final de la saison (en attendant de savoir si une deuxième saison est validée) a été publiée, mais évidemment, gare aux spoilers.

Celles et ceux qui ne voulaient pas patienter entre chaque épisode peuvent donc se lancer dans ce jeu narratif dès maintenant. Vous suivrez ici la vie de Robert Robertson, ancien super-héros qui ne peut plus utiliser son armure et qui se voit contraint de travailler dans un simple bureau, en tant qu’agent de liaison pour d’autres justiciers.

Dispatch est disponible sur PC et PlayStation 5. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le jeu, restez connectés puisque notre test complet arrivera avant la fin de la semaine sur notre site.