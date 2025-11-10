Dispatch : Une saison 2 n’est pas encore prévue, mais la question se pose sérieusement chez AdHoc Studios

Un détour par Exandria avant tout

Puisque Dispatch est un petit carton pour ce studio composé d’anciens de Telltale Games, tout le monde veut savoir si les aventures de Robert Robertson et l’équipe Z continueront dans une seconde saison.

Mais AdHoc Studios est prudent et ne semble rien avoir validé aujourd’hui. Avant le lancement du titre, une saison 2 n’était « qu’un point d’interrogation », comprenez par là que le studio n’était pas assez confiant pour valider d’entrée de jeu la production de cette suite. Aujourd’hui, Nick Herman et Pierre Shorette, co-fondateurs du studio, sont plus optimistes au micro de Friends per Second. Le duo rétorque que le succès de Dispatch a forcément changé les choses, et que désormais, « il y a matière à penser » à propos d’une éventuelle saison 2.

Ce qui n’arrivera de toute façon pas tout de suite. Le studio s’est déjà engagé sur un autre projet avec Critical Role, qui a aussi apporté son soutien sur Dispatch. Le groupe d’amis/artistes spécialisés dans le doublage (et grands amateurs de jeux de rôle) a déjà de nombreux membres présents au sein du casting du jeu (Laura Bailey en Invisigal, Travis Willingham en Phenomaman), et va maintenant accélérer son partenariat avec le studio pour produire un jeu dans le monde d’Exandria, l’univers maison de Critical Role qui sert de cadre à ses trois premières campagnes de Donjons et Dragons. Mais après ce jeu, qui sait, Dispatch pourrait bien continuer, puisque la demande est là.