LEGO Batman Legacy of the Dark Knight : Durée de vie, personnages, monde ouvert… Notre interview avec Jonathan Smith

A l’occasion de la Gamescom 2025 qui s’est tenue en Allemagne il y a quelques jours, nous avons eu l’occasion d’échanger avec Jonathan Smith, directeur de l’équipe de développement de LEGO Batman Legacy of the Dark Knight chez TT Games. Après avoir joué quasiment une heure à ce nouvel épisode, on a ainsi pu poser quelques questions à Jonathan, notamment sur les ambitions de ce nouveau jeu, le contenu attendu et bien d’autres choses.

Tout Batman sera inclus

Dans cet échange, Jonathan Smith nous a expliqué que l’équipe travaille sur le jeu depuis bientôt trois ans, le développement ayant commencé en octobre 2022. Voulant retracer le parcours de notre Chevalier Noir, LEGO Batman Legacy of the Dark Knight se présente comme l’aventure ultime, regroupant avec « une fusion qui rassemble des éléments issus de tous les films, séries télévisées et bandes dessinées à travers les décennies, ainsi que des jeux, le tout amalgamé en une nouvelle histoire. Cette histoire essentielle ».

Le jeu va donc regrouper tout Batman, y compris les films de Tim Burton ou ceux de Batfleck ?

Bien sûr. Nous avons le privilège de travailler en étroite collaboration avec DC Comics et l’ensemble de l’organisation Warner Bros., et de puiser dans cet héritage fantastique de récits. Tous les films que vous connaissez, Batman, les œuvres de Tim Burton, les films de Joel Schumacher, nous pouvons tout explorer car cela fait partie de l’histoire de Batman.

Est-ce que l’on aura tous ces univers et ses tenues au lancement ?

Eh bien, nous voulons que, au fil du récit, Bruce Wayne et Batman vieillissent, développent de nouvelles technologies, améliorent leur équipement et leurs gadgets, construisent la Batcave. Ainsi, il développera de nouveaux bat-suits. Vous les verrez, vous les collecterez, et ils représenteront toutes les différentes versions du personnage que vous avez vues dans les films et les séries. Oui, tout est inclus dans le jeu principal.

Peut-on espérer un DLC ou des tenues liées à la sortie du prochain film The Batman 2 ou est-ce qu’il est encore un peu tôt pour en parler ?

Nous annoncerons certains projets de DLC dans le futur.

Un jeu LEGO plus sérieux ?

Est-ce qu’on est sur un jeu LEGO plus sérieux ?

Un jeu LEGO est toujours amusant et ludique. Dans ce titre, peut-être plus que jamais auparavant, nous représentons de manière authentique une partie de la signification émotionnelle du personnage de Batman. C’est un personnage marqué par une part sombre, né du traumatisme, qui transforme sa peur pour la retourner contre les criminels de Gotham City, une ville qui n’est pas un endroit accueillant. Évidemment, Gotham en LEGO garde ses surprises et son humour, mais si nous voulons être fidèles au personnage, il faut également ressentir cette puissance qui fait de lui une figure si marquante.

Pour vous, quelle est la plus grande nouveauté de gameplay ?

L’un des points essentiels de Batman en tant que justicier est sa capacité au combat rapproché. Nous avons passé beaucoup de temps à développer un système de combat profond et riche où l’on peut attaquer, contrer, éliminer furtivement, où la tactique joue un rôle important, renforcée par les gadgets de Batman. Les Batarangs, la Batgriffe. Nous avons intégré tout cela dans un système de combat beaucoup plus poussé et gratifiant que dans les précédents jeux LEGO.

Personnellement, quelle est votre partie préférée dans le jeu ?

J’adore l’attention aux détails que l’équipe a apportée à la ville. En particulier les affiches et panneaux publicitaires. Chacun contient une petite blague, une référence à un élément de l’univers de Batman, souvent issu des comics, mais aussi des films. Les enseignes, les journaux… Chaque rue regorge de petites touches d’humour. J’adore ça.

Durée de vie et personnages jouables

Pouvez-vous nous en dire plus sur la durée de vie ?

C’est un voyage épique. C’est une campagne scénarisée vraiment substantielle. La mission que vous avez testée, à ACE Chemicals, dure environ 45 minutes à elle seule. L’histoire vous fait progresser dans tout Gotham City, mais aussi dans d’autres lieux, comme Nanda Parbat pour s’entraîner avec la Ligue des Ombres. Autour de cela, il y a tous les secrets et défis répartis dans cette Gotham City très riche à débloquer, découvrir et explorer.

Il n’y aura donc pas beaucoup de personnages jouables ?

C’est exact. Nous nous concentrons sur Batman, et toute l’histoire est racontée avec Batman comme l’un des personnages jouables. Nous voyons Batman évoluer, mais au cours de la campagne, il sera rejoint par d’autres personnages jouables partenaires. Il y a toujours deux personnages jouables dans chaque scène. Vous pouvez passer de Batman à, par exemple, Jim Gordon dans la mission que vous avez essayée.

Plus tard dans l’histoire, il rencontrera Selina Kyle alias Catwoman, recrutera Dick Grayson alias Robin dans l’équipe, et vous pourrez aussi jouer avec Batgirl. Chacun de ces personnages possède son propre équipement, progressera, obtiendra de nouveaux costumes et de nouveaux véhicules. Nous nous concentrons donc sur ce noyau essentiel de personnages pour leur donner beaucoup plus de profondeur que dans les précédents jeux LEGO.

Les autres personnages seront jouables en dehors de l’histoire ?

Oui. Une fois qu’ils intègrent la Bat-Famille, ils deviennent disponibles dans la ville ouverte. Vous pouvez ainsi les utiliser librement en explorant Gotham.

Est-ce que vous n’avez pas peur que les joueurs et joueuses trouvent que l’on a « seulement » que sept personnages ?

Le choix que nous avons fait est de mettre l’accent sur la profondeur, pour que chaque personnage ait davantage de personnalité, qu’il se distingue vraiment des autres. Autant j’aime les jeux que nous avons réalisés par le passé, autant quiconque y a joué sait qu’il était parfois difficile de différencier mécaniquement les différentes alternatives. Ici, nous voulons que chaque personnage ait son propre système de déplacement, ses gadgets, ses styles de combat bien distincts.

Les utiliser en combinaison donnera différentes tactiques pour affronter les ennemis. Nous avons donc mis l’accent sur la profondeur avec ce roster. Et puis j’adore collectionner et construire, et il y a énormément de possibilités pour ça dans ce jeu : collectionner tous les costumes, tous les véhicules. Nous avons toujours les briques rouges, nous avons de nouvelles briques de compétences, et des puces Wayne Tech pour améliorer vos gadgets.

Et la Batcave, que nous n’avons pas encore montrée. Vous commencerez avec une petite grotte naturelle et rudimentaire, mais au fil de l’histoire, vous l’agrandirez et la transformerez en garage ultime de Batmobiles, avec tous vos costumes exposés. Beaucoup d’objets et de trophées pourront être placés, à l’image des récits où Batman conserve des souvenirs de ses victoires sur les criminels de Gotham. Il y a donc encore une immense richesse pour les personnes qui, comme moi, aiment collectionner et exposer leurs succès.

Vous parlez de la Batcave, est-ce que l’on va pouvoir visiter d’autres intérieurs comme la station de police ?

Bien sûr. Dans la ville ouverte, l’essentiel se passe dans les rues, là où les crimes ont lieu. Il y a cependant quelques intérieurs liés à des activités secondaires. Par exemple, Catwoman peut s’introduire dans des bâtiments pour y commettre des cambriolages. Certains défis se dérouleront donc à l’intérieur. Mais la majorité de l’action se situe dans les rues. Les missions principales de la campagne, elles, vous emmènent dans de nombreux lieux emblématiques de Gotham : le zoo, les jardins botaniques… Vous irez dans toutes sortes de lieux de la ville. Vous étiez à Ace Chemicals dans la mission que vous venez de jouer. C’est un endroit que vous pouvez explorer de l’extérieur dans la ville ouverte, puis de l’intérieur lors de la mission scénarisée.

Monde ouvert et Batmobile

Pouvez-vous nous en dire plus sur le monde ouvert ?

Gotham est au cœur de l’expérience. Nous avons vraiment investi dans la création d’une ville vaste et immersive, non seulement à travers les différentes îles que l’on explore et débloque dans la campagne, mais aussi en hauteur. Il y a une vraie vie au niveau de la rue, avec des piétons, du trafic, et chaque vitrine est détaillée, remplie de modèles LEGO intéressants. Il y a plein de choses à faire et à découvrir dans chaque ruelle, mais aussi sur les toits et dans certaines zones souterraines. Batman peut s’accrocher avec son grappin et planer haut au-dessus des rues de la ville. Vous pouvez prendre la Batmobile, traverser les ponts, parcourir la ville d’un bout à l’autre et apprécier la variété et la richesse de cet environnement.

A quel point le monde ouvert est plus grand que LEGO Batman 2 ?

C’est une excellente question. Je peux vous dire qu’il est bien, bien plus grand. Je n’ai pas de mesure précise. Combien de temps fallait-il pour traverser l’open world de LEGO Batman 2 en voiture ? Je ne sais pas. Mais c’est plusieurs fois plus grand. Et la verticalité, la densité, la richesse et la variété des interactions sont complètement différentes de ce que nous pouvions faire à l’époque.

Pouvez-vous m’en dire plus sur les collectibles ? On a pu en voir certains dans la démo mais pas de défis par exemple.

Dans LEGO Batman Legacy of the Dark Knight, vous collecterez toutes sortes d’objets. Bien sûr, il y a les pièces LEGO, qui permettent d’acheter de nouveaux véhicules, costumes et d’améliorer vos gadgets. Vous trouverez aussi, comme dans la démo, des produits chimiques, des briques rouges qui offrent des options de personnalisation supplémentaires, ou encore des puces Wayne Tech pour améliorer vos gadgets. Ce que vous n’avez pas trouvé dans cette mission, mais que vous trouverez dans le jeu complet, ce sont les briques de compétences. Elles ressemblent un peu aux briques dorées, ces objets rotatifs que nous avions par le passé. Elles permettent d’améliorer les capacités de déplacement et de combat de tous les personnages, pas seulement Batman. Il y a donc beaucoup à collectionner. Et pour la rejouabilité, élément essentiel des jeux LEGO, nous avons ajouté tout un ensemble de défis supplémentaires, avec des récompenses inédites pour celles et ceux qui jouent particulièrement bien et réalisent des performances spectaculaires.

Parlez-nous de la Batmobile.

Je vous promets que ce jeu contient toutes les Batmobiles que vous pourriez souhaiter collectionner. Donc oui, elles sont toutes là. Vous commencez en tant que jeune Bruce Wayne, dans les rues, avec la Dodge Charger que l’on voit dans le film The Batman avec Robert Pattinson. C’est un excellent véhicule de départ, alors qu’il commence juste à développer sa technologie. Mais au fil des années, vous débloquerez et collectionnerez la Batmobile de 1989 vue dans le film Batman, bien sûr le Tumbler de la trilogie Dark Knight, et bien d’autres encore.

Avez-vous quelque chose à dire aux fans de LEGO ou aux fans de Batman ?

Écoutez, nous sommes des fans de LEGO. Nous sommes des fans de Batman. Travailler sur ce jeu a été un vrai privilège. C’était tellement excitant de pouvoir rassembler toute l’histoire de ce personnage et de lui donner vie. Et nous sommes ravis de pouvoir enfin le révéler à tout le monde cette semaine. Nous sommes très fiers de ce jeu. Nous pensons qu’il apporte des nouveautés intéressantes à la franchise LEGO, et nous espérons vraiment qu’il vous plaira. Non, juste redire encore une fois que nous sommes très fiers de ce jeu. Nous sommes heureux de pouvoir le montrer cette semaine, et j’espère que vous avez apprécié d’y jouer.

LEGO Batman Legacy of the Dark Knight sortira en 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. On remercie Jonathan Smith pour son temps et l’on vous laisse sur notre preview réalisée lors de la Gamescom 2025 en vidéo.