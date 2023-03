LEGO 2K Drive

LEGO 2K Drive est un jeu vidéo de course développé par TT Games et édité par 2K Sports, mettant en scène les célèbres briques LEGO. Dans ce jeu, les joueurs peuvent construire leurs propres véhicules à partir de pièces LEGO, personnaliser leur apparence et leurs performances, puis les piloter dans diverses courses et défis à travers un monde ouvert riche en couleurs. Les joueurs peuvent participer à des championnats, relever des défis de temps, découvrir des secrets cachés et débloquer de nouvelles pièces pour améliorer leurs véhicules. LEGO 2K Drive propose également un mode multijoueur, permettant aux joueurs de s'affronter en ligne ou en local pour des courses intenses et amusantes.