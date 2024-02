2K Games licencie chez Visual Concepts Austin, derrière LEGO 2K Drive et NBA 2K

Le dernier jeu LEGO en cause ?

2K Games n’a pas encore confirmé les licenciements, mais ce n’est pas la première fois que le studio doit se séparer de plusieurs personnes ces derniers temps. En septembre dernier, des renvois avaient déjà été mis en place, et cette opération semble se continuer aujourd’hui avec un nombre indéterminé d’employés visés. On sait seulement que l’on y retrouve Brad Bowling, art manager, et que d’autres personnes ont été mises à la porte ces derniers jours.

Des renvois qui ne sont pas encore expliqués même si la raison semble toute trouvée. LEGO 2K Drive n’a pas rencontré le succès espéré et s’est avéré être une déception pour Take-Two. Sorti en mai dernier, dans une période très concurrentielle, le jeu de courses arcade n’a pas non plus eu droit à un très bon bouche à oreille, ce qui ne l’a pas aidé à rattraper son retard timide, surtout pour un jeu estampillés LEGO. Difficile de ne pas penser que ce résultat mitigé ne soit pas l’une des raisons derrière les licenciements chez Visual Concepts.