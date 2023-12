PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de décembre 2023

Après un mois de novembre 2023 plutôt intéressant, grâce à la présence de Mafia 2 surtout, Sony nous propose une nouvelle fournée. Pas de quoi casser trois pattes à un canard, mais quelques bonnes pioches pour rattraper le coup. Si vous voulez savoir ce qui est disponible, on vous propose une présentation vidéo des jeux PlayStation Plus de décembre 2023 histoire de savoir lesquels prendre.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de décembre 2023 ?

Voici les jeux PS Plus disponibles en décembre 2023 pour le palier Essential :

Ils sont déjà disponibles au téléchargement ce mardi 6 décembre 2023 dans la journée.

LEGO 2K Drive

LEGO 2K Drive est un jeu vidéo de course développé par TT Games et édité par 2K Sports, mettant en scène les célèbres briques LEGO. Dans ce jeu, les joueurs peuvent construire leurs propres véhicules à partir de pièces LEGO, personnaliser leur apparence et leurs performances, puis les piloter dans diverses courses et défis à travers un monde ouvert riche en couleurs. Les joueurs peuvent participer à des championnats, relever des défis de temps, découvrir des secrets cachés et débloquer de nouvelles pièces pour améliorer leurs véhicules. LEGO 2K Drive propose également un mode multijoueur, permettant aux joueurs de s’affronter en ligne ou en local pour des courses intenses et amusantes. – Lire le test de LEGO 2K Drive.

PowerWash Simulator

PowerWash Simulator est un jeu de simulation de nettoyage développé par FuturLab et édité par Square Enix. Allumez votre nettoyeur haute pression et enlevez la crasse de fond en comble afin de faire de votre entreprise de nettoyage, le leader du marché. Proposant un mode coopératif en ligne jusqu’à 6 joueurs, débloquez de nouveaux outils pour enlever la saleté de façon optimale et mettez un terme au règne de la crasse dans votre voisinage.

Sable

Dans Sable, accompagnez une jeune fille pendant son rite de passage dans le désert. Le personnage, du nom de Sable, profite alors d’un hoverbike afin de parcourir de longues distances sur les vastes étendues du jeu. Escalade, explorations de ruines, rencontres avec d’autres nomades, les mystères sont nombreux dans le désert et il ne tient qu’à vous de les découvrir. Quelques éléments de personnalisation sont également présents pour modifier le skin du hoverbike et du personnage. – Lire le test de Sable.