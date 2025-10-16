Légendes Pokémon Z-A sort aujourd’hui, voici où le trouver au meilleur prix

Où acheter Légendes Pokémon Z-A au meilleur prix ?

Vous trouverez un comparateur de prix ci-dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Légendes Pokémon Z-A est au meilleur prix. Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Comme vous pouvez certainement le voir, il est disponible d’obtenir le jeu à un prix relativement raisonnable lors de son lancement, grâce aux différentes offres des revendeurs qui cassent les prix les premiers jours de commercialisation. Ainsi, Légendes Pokémon Z-A est affiché aux alentours de 44-45 € chez la plupart des revendeurs en ligne, dans sa version Switch. Pour la version Switch 2, qui est un peu plus chère, il faudra compter environ 51,99 € dans la plupart des boutiques.

Où acheter le pack Switch 2 + Légendes Pokémon Z-A au meilleur prix ?

N’oublions pas non plus l’existence d’un bundle pour acheter la Nintendo Switch 2 + le jeu Légendes Pokémon Z-A (dans une version numérique). Celui-ci est affiché à un prix relativement correct chez Amazon ou encore Leclerc, étant donné que cela revient à acheter la Switch 2 à 419,99 €, plus les 50 € demandés par le jeu, soit un total de 469 €.

Légendes Pokémon Z-A est disponible dès aujourd’hui sur Switch et Switch 2. Notre test complet est déjà disponible.