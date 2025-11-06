Légendes Pokémon Z-A : Le DLC Méga-Dimension sortira le mois prochain, voici tout ce qu’il faut savoir

Quand sortira le DLC de Légendes Pokémon Z-A ?

Pour beaucoup, ce DLC de Légendes Pokémon Z-A allait demander du temps de développement, à l’image des autres DLC des anciens épisodes. Finalement, il arrivera moins de deux mois après la sortie du jeu, ce qui sera difficile à avaler pour celles et ceux qui avancent qu’un tel contenu aurait pu être présent dans le jeu de base.

Nintendo et The Pokémon Company ont aujourd’hui quelques informations à nous apporter dessus, en précisant d’abord que ce DLC Méga-Dimension de Légendes Pokémon Z-A sera disponible dès le 10 décembre prochain.

Découvrez une autre version de la ville

Dans cette nouvelle aventure, vous verrez apparaitre des failles au sein de la ville. Vous rencontrerez alors une jeune fille nommée Anya, accompagnée du Pokémon Hoopa, un duo qui vous aidera à explorer ces failles.

Ces dernières donnent accès à une autre version d’Illumis, bien plus dangereuse, avec des Pokémon inhabituels et très puissants. Vous aurez donc besoin d’avoir terminé l’aventure principale du jeu avant de vous attaquer à ce défi de taille. Pour vous aider, Cornéalia rejoindra votre équipe, tandis que de nouvelles Méga-Evolutions pourront être trouvées, comme Méga-Eoko, Méga-Glaivodo, ou Méga-Raichu.

En dehors de ce DLC, on remarquera qu’une nouvelle quête annexe est aussi proposée dès aujourd’hui, « Un scintillement sans pareil », qui donne accès à un Diancite à récupérer gratuitement.

Quel est le prix du DLC de Légendes Pokémon Z-A ?

Pour rappel, le DLC Méga-Dimension de Légendes Pokémon Z-A sera proposé au prix de 29,99 €. Le DLC donnera également accès à des tenues « holo X » et « holo Y », tandis que les précommandes permettront de mettre la main sur 3 Speed Balls, 3 Appât Balls, 3 Niveau Balls et 3 Mass Balls.

Légendes Pokémon Z-A est disponible sur Switch et Switch 2. Notre test complet est disponible, tout comme notre guide complet.