Légendes Pokémon Z‑A dévoile déjà un DLC payant avant sa sortie avec Méga Dimension

Mega Raichu voit double

Alors que Légendes Pokémon Z‑A a annoncé une nouvelle Méga-évolution il y a quelques jours, le Nintendo Direct de ce vendredi a dévoilé un contenu auquel on ne s’attendait pas. Méga Dimension sera donc le premier DLC du titre et mettra le Pokémon Hoopa sur le devant de la scène. Ce Pokémon fabuleux a pour pouvoir de distordre l’espace via ses anneaux corporels, ouvrant des portails vers des lieux inexplorés. Des distorsions spatiales ont commencé à apparaître dans Illumis et ce sera à nous de percer les mystères de ces failles.

On poursuivra ainsi l’aventure aux côtés de Team MZ après avoir terminé l’histoire principale de Pokémon Legends Z‑A. De plus, le DLC introduit deux nouvelles formes pour Raichu : Mega Raichu X (qui flotte grâce à l’électromagnétisme et concentre l’électricité dans ses coups) et Mega Raichu Y (axé sur une énergie électrique à travers son corps) ; chacune nécessitera une Méga‑Pierre spécifique.

D’autres méga-évolutions ont été révélées pour le jeu de base pour Blindépique, Goupelin et Amphinobi. Pokémon Compagny indique que les Méga-Gemmes permettant de les faire méga-évoluer peuvent être obtenues en récompense de rang dans les combats en ligne du Club de Combat Z-A.

Légendes Pokémon Z-A est prévu sur Switch et Switch 2 le 16 octobre prochain. Le DLC Méga Dimension ne dispose pas encore de date de sortie mais on sait déjà que le prix est fixé à 29,99€.