Le Vampire Survivors-like à la sauce Hunter x Hunter sera disponible en février prochain

On voit déjà les serveurs fermer la même année

Mélanger Hunter x Hunter à un gameplay de type Vampire Survivors est le pari pris par Bushiroad Games, qui a déjà tenté sa chance avec la licence l’été dernier via la sortie du jeu de combats en 3vs3, Hunter x Hunter: Nen x Impact.

Il revient cette fois sur le marché du mobile puisque ce Hunter x Hunter: Nen x Survivor n’est prévu que sur iOS et Android. On le redécouvre en vidéo avec de courts extraits de gameplay qui permettent de se rendre compte que oui, effectivement, le jeu ne fait pas preuve d’une grande originalité, si ce n’est qu’il nous laissera contrôler toute une équipe à la fois, avec nos personnages préférés issus du manga. On a maintenant une date pour cette adaptation, puisque Hunter x Hunter: Nen x Survivor sera disponible dès le 18 février prochain sur mobiles.

Et si cela ne vous tente pas et que vous préférez rester sur Hunter x Hunter: Nen x Impact, sachez que Phinks rejoindra le roster de personnages jouables dès le 25 décembre prochain en tant que DLC. Bushiroad Games est donc bien décidé à se focaliser uniquement sur cette licence pour le moment.