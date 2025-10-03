La licence Hunter x Hunter continue sur sa lancée avec un nouveau jeu annoncé, cette fois-ci sur mobiles

Exit le jeu de combat, place au roguelite

Pour ce Hunter x Hunter: Nen x Survivor, Bushiroad n’a pas eu envie d’adapter son dernier jeu de combat sur les plateformes mobiles. Ce nouveau titre ira plutôt lorgner vers un genre pour le moins surprenant, du moins pour une adaptation de manga du genre, à savoir celui du roguelite. Les premières images évoquent même un Vampire Survivors-like vertical, dans lequel il faudra vaincre des vagues d’ennemies à l’aide d’une équipe à composer soi-même, en prenant en compte les forces et les faiblesses de chaque personnage.

Il s’agira évidemment d’un free-to-play, ce qui laisse craindre un petit aspect gacha qui collerait évidemment avec une telle licence. Pour le moment, on se contente de cette première vidéo ainsi que d’un site officiel qui a ouvert ses portes.

Ce Hunter x Hunter: Nen x Survivor devrait sortir en 2026 sur iOS et Android, et il devrait même arriver en Occident puisqu’une sortie mondiale est prévue.