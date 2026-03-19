Le Triple-i Initiative est de retour le 9 avril pour une troisième édition pleine d’annonces

Pas de temps mort, que du jeu

Comme les deux dernières éditions, le Triple-i Initiative se tiendra au début du printemps. Rendez-vous le 9 avril prochain dès 18 h, heure française, pour découvrir cette nouvelle sélection de jeux indépendants provenant de studios comme Evil Empire, Gearbox Software, Devolver Digital, Konami, tinyBuild, Sunset Visitor (1000x Resist) ou encore Klei Entertainment.

Dans le détail, la conférence nous promet pas moins de huit premières mondiales, mais également des présentations de gameplay et plusieurs annonces de dates de sortie par la cinquantaine de studios confirmés. Le tout sans temps mort, aucune publicité, bref que du jeu, ce qui fait la force de cette conférence qui n’a jamais vraiment déçu depuis son lancement. Des jeux ont d’ailleurs déjà été confirmés comme Alkahest, Castlevania: Belmont’s Curse, Dead as Disco, Risk of Rain 2 ou encore Windrose. De plus, un post-show reviendra plus en détail sur certaines annonces à la suite de la conférence.

Voici la liste des studios et organisations déjà annoncés pour l’événement :

Blobfish Games

Rokaplay

The Game Bakers

Black Tabby Games

Coldblood Inc.

Panik Arcade

Crossbridge Game Studios

tinyBuild

Bohemia Interactive

Fakefish

Evil Raptor

Funselektor

Hillfort Games

Fantastic Signals

Hunter Studio

One More Level

LyricalGames

Daedelic Entertainment

Otherside Entertinament

Shiro Games

Carbonara

Fireshine Games

Konami

System Era

Windrose Crew

Polden

Brain Jar Games

Auroch Digital

Strelka Games

Hype Train

Evil Empire

11 bit Studios

Sunset Visitor

Outersloth

Button Mash

Enjoy

Total Mayhem Games

Klei Entertainment

Gearbox Software

Megabit Publishing

Radical Fish

Cyberwave

Lazy Bear Games

Demon Max

Future Friends

Devolver Digital

Bun Muen

Brimstone

Undertow Games

Kwalee Gaming

Oro

Ce sera à suivre notamment sur YouTube ou Twitch et bien entendu, également sur notre site, puisque vous pourrez retrouver un résumé complet des annonces réalisées pendant le showcase.