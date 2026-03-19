Le Triple-i Initiative est de retour le 9 avril pour une troisième édition pleine d’annonces
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Rédigé par Florian
L’an passé, le Triple-i Initiative avait permis à une trentaine de jeux indépendants (et moins indépendants) d’attirer les projecteurs sur eux le temps d’une seconde conférence solide. Créée en 2024 et menée d’une main de maître par Evil Empire, ce rassemblement de « gros » studios indépendants aux budgets plus confortables qu’un développeur réellement indépendant sera donc de retour le 9 avril prochain pour une troisième édition s’étalant sur 45 minutes et on a déjà les premiers noms alléchants.
Pas de temps mort, que du jeu
Comme les deux dernières éditions, le Triple-i Initiative se tiendra au début du printemps. Rendez-vous le 9 avril prochain dès 18 h, heure française, pour découvrir cette nouvelle sélection de jeux indépendants provenant de studios comme Evil Empire, Gearbox Software, Devolver Digital, Konami, tinyBuild, Sunset Visitor (1000x Resist) ou encore Klei Entertainment.
Dans le détail, la conférence nous promet pas moins de huit premières mondiales, mais également des présentations de gameplay et plusieurs annonces de dates de sortie par la cinquantaine de studios confirmés. Le tout sans temps mort, aucune publicité, bref que du jeu, ce qui fait la force de cette conférence qui n’a jamais vraiment déçu depuis son lancement. Des jeux ont d’ailleurs déjà été confirmés comme Alkahest, Castlevania: Belmont’s Curse, Dead as Disco, Risk of Rain 2 ou encore Windrose. De plus, un post-show reviendra plus en détail sur certaines annonces à la suite de la conférence.
Voici la liste des studios et organisations déjà annoncés pour l’événement :
- Blobfish Games
- Rokaplay
- The Game Bakers
- Black Tabby Games
- Coldblood Inc.
- Panik Arcade
- Crossbridge Game Studios
- tinyBuild
- Bohemia Interactive
- Fakefish
- Evil Raptor
- Funselektor
- Hillfort Games
- Fantastic Signals
- Hunter Studio
- One More Level
- LyricalGames
- Daedelic Entertainment
- Otherside Entertinament
- Shiro Games
- Carbonara
- Fireshine Games
- Konami
- System Era
- Windrose Crew
- Polden
- Brain Jar Games
- Auroch Digital
- Strelka Games
- Hype Train
- Evil Empire
- 11 bit Studios
- Sunset Visitor
- Outersloth
- Button Mash
- Enjoy
- Total Mayhem Games
- Klei Entertainment
- Gearbox Software
- Megabit Publishing
- Radical Fish
- Cyberwave
- Lazy Bear Games
- Demon Max
- Future Friends
- Devolver Digital
- Bun Muen
- Brimstone
- Undertow Games
- Kwalee Gaming
- Oro
Ce sera à suivre notamment sur YouTube ou Twitch et bien entendu, également sur notre site, puisque vous pourrez retrouver un résumé complet des annonces réalisées pendant le showcase.
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