Le tout premier Dying Light va se mettre à jour pour préparer l’arrivée de Dying Light: The Beast

Un bon coup de peinture avant de passer à la suite

Techland préfère d’abord mettre les choses à plat en indiquant qu’il ne s’agit pas d’offrir un lifting digne d’un remaster au premier Dying Light, mais plutôt de lui offrir une petite cure de jouvence en retouchant quelques textures, notamment sur celles en bois et en métal pour que les couleurs se démarquent mieux et que l’éclairage fasse mieux son boulot. On retrouve ainsi des décors avec un niveau de détail plus élevé, ce qui se voit surtout au niveau du sol, avec des ombres plus travaillées et de qualité 8K.

Même la partie sonore du titre sera repensée pour l’occasion. Paweł Blaszczak, le compositeur, reprend du service en remasterisant certaines pistes tout en ajoutant quelques morceaux d’ambiance à l’ensemble. Les bruitages bénéficient aussi d’une amélioration significative, particulièrement lors des affrontements, afin d’ajouter plus d’impact aux coups.

Autant dire que la mise à jour a demandé pas mal de travail chez Techland, surtout pour le technical game director Grzegorz Świstowski et son équipe :

« J’ai parcouru toute la map à la recherche d’éléments à améliorer. Et tous ces éléments ont dû être modifiés manuellement par nos graphistes. »

Cette mise à jour de Dying Light sera proposée gratuitement dès le 26 juin prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Un bon moyen de se replonger dans cet épisode pour mieux se préparer à la sortie de Dying Light: The Beast. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce dernier, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu réalisé pour durant les play Days du Summer Game Fest.