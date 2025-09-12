Mario Tennis Fever annoncé sur Switch 2 pour février 2026, voici les premiers détails

La fièvre dans la raquette

Déjà à la raquette du Mario Tennis Aces, le studio Cameloft Software rempile pour un nouveau set avec Mario Tennis Fever, un tout nouveau titre inédit à destination de la Switch 2. La discipline reviendra dans nos salons avec quelques nouveautés déjà présentées dans cette première bande-annonce. S’il sera toujours possible de faire des matchs jusqu’à 4 personnes, on peut apercevoir quelques subtilités.

En plus des lobs, glissades et autres sauvetages qui viennent rajouter des mouvements défensifs, on retrouve une nouvelle mécanique de raquettes frénétiques (d’où le Fever dans le nom du jeu), régies par une jauge, et qui vous permettront d’utiliser différentes capacités. Une trentaine de raquettes frénétiques seront disponibles pour varier les stratégies, avec la possibilité de geler le sol, de rendre plus petit l’adversaire et bien d’autres.

Presque une quarantaine de personnages seront présents au casting et vous permettront de jouer dans différentes modes : le multijoueur en ligne sera évidemment là dans des modes en ligne, accompagnée d’une tour des épreuves, d’un mode de jeux spéciaux, d’un mode dynamique pour jouer au Joy-Con, mais aussi d’un mode aventure que l’on nous survole en fin de trailer.

La date est déjà connue : Mario Tennis Fever sortira le 12 février 2026 sur Nintendo Switch 2. Les précommandes numériques sont déjà lancées sur l’eShop.