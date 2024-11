Jehanne Rousseau, directrice créative chez Spiders (GreedFall II), va quitter ses fonctions

La fondatrice de Spiders officiait aujourd’hui en tant que directrice créative et directrice de production au sein du studio. Elle était le visage de Spiders, puisqu’elle a travaillé là-bas durant 17 ans. Spiders annonce aujourd’hui qu’elle quittera ses fonctions le 4 décembre prochain, tout en continuant à collaborer avec le studio sur l’écriture de GreedFall II et sur un autre projet encore non-annoncé :

« Après 17 années passées chez Spiders, Jehanne Rousseau, fondatrice, ex-CEO et actuelle Directrice Créative et Directrice de Production du studio, quittera ses fonctions le 4 décembre 2024. D’un accord mutuel, Jehanne Rousseau continuera de collaborer avec Spiders sur ses projets, en se concentrant sur l’écriture et la narration des jeux, notamment GreedFall 2 et un projet encore non annoncé. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite et la remercions pour tout ce qu’elle a apporté à Spiders, tant humainement que professionnellement, de la création du studio à la création de tous ses univers riches et fantastiques. Spiders ne serait pas ce qu’il est sans sa passion pour les jeux de rôle et son savoir-faire. »