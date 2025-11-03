Test Dreams of Another – Proposer un concept sous acide ne marche pas à tous les coups

Publié le :

Par :

Pas de commentaire

0
4

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Cet article peut contenir des liens affiliés

Durée de vie

Histoire principale

4 heures

Histoire et quêtes annexes

5 heures

Collectionneur

6 heures

Jaquette de Dreams of Another
Dreams of Another
pc
ps5
playstation vr 2

Date de sortie : 10/10/2025

  • Une atmosphère graphique singulière et efficace
  • Une mise en scène sympa
  • Bande-son réussie
  • Révéler le décor à coup de pétoire, tellement satisfaisant
  • Le système d'amélioration du protagoniste
  • Les "combats de boss" qui sauvent les meubles, et encore
  • Un gameplay qui n'évolue jamais
  • Une narration qui tire en longueur
  • La fin est nulle ô possible
  • Seulement trois armes
  • Des choix de dialogues inutiles
  • Des soucis de game design
  • Un new game +... Pourquoi faire ?
  • La version VR n'apporte rien à l'expérience
4

Entre génie et vraie mauvaise idée, le titre de Q-games a hélas opté pour la seconde proposition. Malgré son esthétique particulière, arrivant à littéralement nous émerveiller comme sa bande-son et quelques éléments de sa narration, le jeu ne parvient jamais à se renouveler. Il commet déjà des erreurs évitables avec une histoire qui tire trop en longueur et son gameplay qui est trop répétitif, peu intéressant et doté de choix de game design mal amenés ou totalement inutiles pour la plupart. De même, la possibilité d’y jouer en VR n’apporte pas de complémentarité intéressante. Tout ceci montre qu’avoir une idée sous acide, c’est bien, mais encore faut-il renouveler constamment l’expérience et offrir une narration digne de ce nom qui ici n’est que trop obscure et doté d’une fin nullissime. En somme, rien n’est réellement réussi dans tout ce que le studio entreprend, prouvant que ce dernier manque encore cruellement d’expérience sur ce type de titre, pourtant prometteur à la base.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Sur le même thème

Future Games Show : Voici le résumé des 45 annonces de la dernière édition (Halloween, Hell Let Loose: Vietnam, Deer & Boy…)

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Future Games Show : Voici le résumé des 45 annonces de la dernière édition (Halloween, Hell Let Loose: Vietnam, Deer & Boy…)

Le studio Q-Games précise la date de sortie pour deux de ses jeux, PixelJunk Eden 2 et Dreams of Another

pc
ps5
playstation vr 2
Image d\'illustration pour l\'article : Le studio Q-Games précise la date de sortie pour deux de ses jeux, PixelJunk Eden 2 et Dreams of Another

AAA pour l’effort – Borderlands 4

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : AAA pour l’effort – Borderlands 4

Sous la surface – Borderlands 4

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Sous la surface – Borderlands 4
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires