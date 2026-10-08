Le studio derrière Star Wars Zero Company réembauche une partie de son équipe après le succès du jeu

Le studio peut désormais payer ses salariés

C’est ce qui est en train de se produire du côté de Bit Reactor, le studio derrière Star Wars Zero Company. La réussite de ce dernier, aussi bien commercialement que d’un point de vue critique, a vite été balayée par le fait qu’une partie de l’équipe avait été écartée, le studio ne pouvant plus payer aucun salaire et ce avant même la sortie du jeu. 80 % de Bit Reactor auraient ainsi été concernés par cette mesure. On ne croyait pas trop en un miracle malgré le succès du jeu, mais il est en partie arrivé.

Sur les réseaux sociaux, la direction de Bit Reactor affirme être désormais en mesure de payer à nouveau une partie de l’équipe, environ la moitié selon Game File :

« Cette semaine, nous avons démarré le processus qui consiste à retrouver des membres de notre équipe, une étape importante dans notre suivi de Zero Company. Devoir demander à des membres de l’équipe de partir, après avoir dû faire face à des imprévus indépendants de notre volonté juste avant le lancement, était très compliqué. Mais c’était une décision nécessaire afin de nous aider à réintégrer autant de personnes que possible. »

Tout le monde n’est pas encore sauvé, mais dans une industrie qui laisse peu de place aux secondes chances, on pourra se réjouir de voir que l’aventure Star Wars Zero Company ne se termine pas de la pire des façons.