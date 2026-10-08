Le studio derrière Star Wars Zero Company réembauche une partie de son équipe après le succès du jeu

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On a désormais pris l’habitude de voir des équipes être démantelées à vitesse grand V lorsqu’un jeu n’atteint pas ses objectifs, et malheureusement, cela arrive même lorsque les ventes sont à la hauteur. Il est donc rafraichissant d’avoir un semblant de normalité en voyant un studio en pleine réussite réembaucher les gens qu’il avait laissés de côté.

Star Wars Zero Company // Source : Electronic Arts

Le studio peut désormais payer ses salariés

C’est ce qui est en train de se produire du côté de Bit Reactor, le studio derrière Star Wars Zero Company. La réussite de ce dernier, aussi bien commercialement que d’un point de vue critique, a vite été balayée par le fait qu’une partie de l’équipe avait été écartée, le studio ne pouvant plus payer aucun salaire et ce avant même la sortie du jeu. 80 % de Bit Reactor auraient ainsi été concernés par cette mesure. On ne croyait pas trop en un miracle malgré le succès du jeu, mais il est en partie arrivé.

Sur les réseaux sociaux, la direction de Bit Reactor affirme être désormais en mesure de payer à nouveau une partie de l’équipe, environ la moitié selon Game File :

« Cette semaine, nous avons démarré le processus qui consiste à retrouver des membres de notre équipe, une étape importante dans notre suivi de Zero Company. Devoir demander à des membres de l’équipe de partir, après avoir dû faire face à des imprévus indépendants de notre volonté juste avant le lancement, était très compliqué. Mais c’était une décision nécessaire afin de nous aider à réintégrer autant de personnes que possible. »

Tout le monde n’est pas encore sauvé, mais dans une industrie qui laisse peu de place aux secondes chances, on pourra se réjouir de voir que l’aventure Star Wars Zero Company ne se termine pas de la pire des façons.

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Jaquette de Star Wars Zero Company
Star Wars Zero Company
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Date de sortie : 27/08/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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