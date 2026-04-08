Le shoot’em up DoDonPachi Resurrection revient sur Steam dans une version remaniée avec encore plus de contenu

Pas encore mort

DoDonPachi Resurrection Reignite revient nous présenter ce shoot’em up désormais mythique dans une nouvelle version prévue sur Steam, qui aura bien droit à une traduction française, même si ce n’est pas là l’aspect le plus important.

Cette nouvelle édition du jeu a pour but de s’ouvrir à un nouveau public, puisqu’il est précisé qu’elle intégrera quelques fonctions d’assistance pour les néophytes, histoire de leur donner des armes pour s’attaquer à un genre pas toujours accueillant. Une bonne chose, surtout dans la mesure où les vétérans ne seront pas mis de côté pour autant. On nous promet par exemple des niveaux supplémentaires encore jamais vus, mais aussi un personnage en plus et de nouvelles musiques à écouter. Ce ne seront pas là les seules nouveautés, mais CAVE ne veut pas encore tout dévoiler pour le moment.

Aucune date n’a été annoncée pour l’instant, et seule la page Steam nous donne quelques informations sur le jeu. Un site officiel est également disponible, même s’il ne nous apprend rien de plus.