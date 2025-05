Le Samsung Galaxy S24 Ultra passe à 899€ seulement au lieu de 1469€ pour les French Days à la Fnac

Où trouver le Samsung Galaxy S24 Ultra eu meilleur prix ?

Il faut se tourner du côté de la Fnac pour trouver ce bon plan : la déclinaison Enterprise Edition du Samsung Galaxy S24 Ultra est actuellement affichée à seulement 899€, alors qu’il avait été lancé initialement au tarif de 1469€. Évidemment, depuis, il était déjà possible de le récupérer à un prix plus intéressant puisque déjà aperçu dans les 990€ mais le voir passer sous la barre des 899€ est assurément une offre alléchante, surtout pour la version Ultra et Enterprise Edition. Notez aussi que l’offre est cumulable avec les 10€ offerts pour 100€ d’achats avec le code FD10 pour les adhérents Fnac.

Avec son châssis en titane, et son poids légèrement plus élevé que d’autres smartphones de sa gamme de prix, le Samsung Galaxy S24 Ultra paraît très robuste. C’est d’ailleurs l’un des smartphones utilisés régulièrement par l’un des membres de la rédaction, qui le considère comme l’une des références lorsqu’il était sorti. Notez aussi la présence d’un capteur d’empreintes sous l’écran et du déverrouillage facial ainsi que de la double Sim.

Qu’est-ce que la déclinaison Enterprise Edition ?

La version Enterprise Edition du Galaxy S24 Ultra est une déclinaison dédiée aux professionnels. Elle inclut 1 an de Samsung Knox Suite (outils de sécurité et de gestion mobile avancés) ainsi qu’une garantie de disponibilité du produit pendant 2 ans. Bien sûr, l’offre n’est pas conditionnée aux professionnels et il ne s’agit que d’une appellation marketing, mais cela vous permet d’avoir un peu plus de sérénité.

Fiche technique Samsung Galaxy S24 Ultra