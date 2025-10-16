Le RPG Warhammer 40,000: Rogue Trader sortira prochainement sur Nintendo Switch 2

Aucune date de sortie à l’horizon

L’annonce de ce portage Switch 2 de Warhammer 40,000: Rogue Trader a été effectuée lors de l’IGN Fest, un événement organisé par le site IGN qui mettait en avant quelques informations exclusives sur certains jeux. Après avoir vendu plus d’un million de copies de son RPG, Owlcat veut maintenant aller séduire un tout nouveau marché avec une version Switch 2 qui a toutes les chances de fonctionner. On imagine que la compatibilité avec la fonction souris des Joy-Con sera ici au programme de ce portage.

Malgré cette annonce et la diffusion d’une première vidéo pour cette version Switch 2, le studio n’a pas encore voulu se prononcer sur une date de sortie. Ce qui veut peut-être dire qu’il ne faut pas forcément l’attendre pour tout de suite, mais on ne serait pas surpris d’avoir des nouvelles du portage aux alentours du deuxième anniversaire du jeu début décembre.

Warhammer 40,000: Rogue Trader est aujourd’hui disponible sur PC via Steam et GOG, PS5 et Xbox Series.