Warhammer 40,000 : Rogue Trader nous en dit plus sur son multijoueur coopératif

Une aventure qui pourra aussi se faire accompagnée

11 jeux Warhammer sont en préparation. Oui, c’est beaucoup. En plus de Space Marine 2 et de Age of Sigma Realms of Ruin, qui semblent être les plus proches, on pourra mettre la main sur Warhammer 40,000 : Rogue Trader, un cRPG au tour par tour chapeauté par le talentueux studio Owlcat Games. Annoncé il y a plus d’une année, celui-ci profite de la Gamescom 2023 pour s’attarder sur l’une de ses fonctionnalités : le multijoueur coopératif.

On le savait déjà, les compagnons auront une place de choix dans l’aventure. Que ce soit l’inébranlable officier Abelard Werserian, l’énigmatique Ranger Aeldari Yrliet Lanaevyss ou l’Interrogateur de l’Ordo Xenos, Heinrix van Calox, vous ne serez pas seuls pour faire face à la menace en tant que libre-marchand. Mais vous pourrez être davantage accompagné avec ce mode coopératif tout juste annoncé, qui vous permettra de faire appel à des amis et amies pour jouer à vos côtés.

Warhammer 40,000 : Rogue Trader est toujours prévu sur PC et consoles mais sans aucune date de sortie. On pourra mettre la main sur une édition collector bien garnie, toujours disponible à la vente. Ce nouveau mode sera présent dès le lancement sur la version PC mais en décalé pour les moutures Mac et consoles.