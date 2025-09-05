Star Wars Outlaws : Voici pourquoi la version Switch 2 est sur une game-key card plutôt que sur une cartouche simple

Le moteur Snowdrop en question

Star Wars Outlaws est sorti hier sur la dernière machine de Nintendo, et Ubisoft avait pour tâche de rendre ce jeu d’aventure massif apte à fonctionner sur Switch 2 sans trop de compromis technique. Et si le résultat semble être à la hauteur (notre test de cette version arrive sous peu), l’éditeur a été forcé de faire une concession en optant pour une game-key card dans le format physique.

Un choix qui est loin d’être anodin ou qui n’a que pour but d’économiser sur la production de cartouches. En réponse à quelques internautes qui se demandaient pourquoi le jeu ne tenait pas sur une cartouche standard, Rob Batin, architecte audio sur le jeu, explique que c’est avant tout une question de moteur :

« [Le moteur] Snowdrop s’appuie fortement sur la lecture du disque pour ses environnements en monde ouvert, et nous avons constaté que les cartouches Switch 2 n’offraient tout simplement pas les performances requises avec la qualité souhaitée. Je ne me souviens pas que le coût des cartes ait jamais été évoqué, probablement parce qu’il était minime. »

Iel rajoute :

« Je pense que si nous avions conçu un jeu pour la Switch 2 dès le départ, cela aurait pu être différent. En fait, nous avons développé un jeu autour des SSD des plateformes initialement ciblées, et la Switch 2 est arrivée un peu plus tard. Dans ce cas précis, je pense que nos dirigeants ont pris la bonne décision. »

Dans le cas de Star Wars Outlaws, qui a pour lui un moteur très spécifique, si la Switch 2 était venue dans l’équation bien avant, un portage sur cartouche aurait donc pu être réalisable. On pourrait sans doute voir un lien entre le peu de kits de développement Switch 2 distribués et la grande quantité de game-key cards chez les éditeurs tiers, qui n’est donc pas toujours qu’une question d’économie de bout de ficelle.