Sea of Thieves est le jeu le plus vendu sur le PlayStation Store en Europe durant le mois d’avril

Un jeu Xbox numéro 1 des ventes sur PlayStation, quelle époque

L’appétit de la communauté PlayStation pour Sea of Thieves était bien réelle. Le jeu de Rare est l’un des titres les plus vendus sur le PlayStation Store actuellement, au point même d’être le numéro 1 des ventes en avril sur le marché européen. Une performance remarquable, surtout en prenant en compte que le portage est sorti le 30 avril, et qu’il n’a donc eu que 24 heures pour dépasser tout le monde, y compris Helldivers 2 et la sortie événement qu’était Stellar Blade. C’est presque la même chose aux Etats-Unis et au Canada, où le jeu parvient à grimper sur la troisième marche du podium derrière ces deux autres jeux.

Ce qui augure d’une excellente rentabilité pour un jeu sorti en 2018, qui peut maintenant compter sur une communauté plus large que jamais qui va sans doute dépenser encore plus d’argent in-game.

De quoi conforter Xbox dans sa stratégie multiplateforme pour ses jeux plus anciens ? Sans doute. On attendra que le constructeur nous en dise plus à ce sujet prochainement, peut-être lors du Xbox Games Showcase de juin.