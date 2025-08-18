Le prochain remaster de la saga Tales of sera annoncé ce 19 août, les paris sont ouverts

Tales of Xillia est le plus haut chez les bookmakers

Dès demain, le 19 août à 16 heures (heure de Paris), on saura donc quel est le prochain épisode de la saga Tales of à avoir droit au traitement de remaster. Mais le suspense n’est pas vraiment à son comble. Depuis des mois, des rumeurs circulent à ce sujet et tout le monde semble s’accorder pour dire que c’est bien Tales of Xillia qui sera remis au goût du jour.

Une vidéo de présentation en provenance de Bandai Namco a presque vendu la mèche la semaine dernière. La miniature de ce live qui n’aurait jamais dû être mis en ligne illustrait une image de Tales of Xillia, ce qui laisse donc très peu de place à l’imagination.

Une inconnue reste encore au programme. Est-ce que l’éditeur va simplement remasteriser Tales of Xillia, où est-ce qu’il compte proposer un bundle avec Tales of Xillia 2 ? Cet épisode est en effet l’un des rares à avoir connu une suite, et la sortie d’un remaster serait l’occasion de vendre les deux jeux en même temps. À moins qu’un remaster dédié à cette suite, vendu à part dans quelques mois, soit au programme, histoire de maximiser les profits.