Le prochain jeu Life is Strange sortira bien cette année, et sera révélé le 20 janvier

La rumeur se confirme

Un livestream répondant au nom de « Life is Strange Returns in 2026 » est apparu sur la chaîne officielle de la saga Life is Strange aujourd’hui, avec un compte à rebours qui nous amène au 20 janvier prochain à 19 heures, heure de Paris. La description de la vidéo est pour le moins explicite au sujet de ce qui sera montré :

« Démêlez le vrai du faux… Rejoignez-nous pour la révélation exclusive du prochain jeu Life is Strange. »

Le prochain jeu sera donc dévoilé officiellement la semaine prochaine, et selon toute vraisemblance, il devrait s’agir de Life is Strange: Reunion, dont le nom a été enregistré il y a peu auprès le site PEGI. Un épisode qui marquera le retour du duo Chloé et Max selon la description fournie par l’organisme :

« Chloé Price était jadis la partenaire de Max Caulfield… L’avoir perdue est le plus grand regret de Max. À présent, Chloé a rejoint l’université de Caledon. Hantée par des cauchemars et des souvenirs douloureux, elle a besoin de l’aide de Max. Mais Max fait déjà face à une crise : dans trois jours, un incendie dévastateur ravagera le campus. »

Tout cela sera à vérifier en images dès le 20 janvier prochain, et puisque le titre de la vidéo indique un retour en 2026, on ne se mouillera pas trop en statuant sur le fait que le jeu devrait sortir cette année.