Le prochain Crazy Taxi de Sega sera en monde ouvert et « massivement multijoueur »

En plus de ses licences du moment comme Persona et Like a Dragon qui font un carton, Sega cherche aussi à faire revivre certaines gloires du passé avec des nouveaux épisodes pour les séries Jet Set Radio, Streets of Rage, Shinobi, Golden Axe et Crazy Taxi. C’est justement ce dernier nom qui nous intéresse aujourd’hui suite aux récentes déclarations de l’éditeur, qui cherche activement à recruter de nouvelles personnes pour travailler sur ce projet.