Comme le prix du Game Pass, le prix des kits de développement Xbox pour les studios a aussi augmenté

Drôle de stratégie de dissuasion

Que Xbox décide de ne plus développer des exclusivités pour ses consoles, c’est une chose, mais il faudrait voir à ne pas décourager complètement les studios et indépendants qui veulent développer des jeux sur Xbox. Même si de grands éditeurs comme Square Enix reviennent à la stratégie multiplateforme, il n’est pas rare de voir un jeu faire l’impasse sur une version Xbox, à l’image d’Absolum tout récemment.

C’est pourquoi on s’étonnera (à moitié) de voir The Verge annoncer que Microsoft a mis en place une hausse du prix des kits de développement Xbox. Auparavant vendu à 1500 dollars, ils passent désormais à 2000 dollars, ce qui est justifié par « les développements macroéconomiques ». Comprenez par là les mesures sur les tarifs du gouvernement Trump, qui bousculent le développement de telles machines. Mais puisqu’il ne s’agit pas d’un produit vendu en masse, on aurait tout de même pu croire que Microsoft s’abstiendrait d’augmenter le prix d’un kit de développement, outil tout de même symbolique, essentiel pour que les studios et indépendants puissent développer convenablement des versions Xbox de leurs jeux.

Ce changement serait a priori mondial et ne toucherait pas que les États-Unis. Et si 500 dollars ne vont pas changer grand-chose chez certains studios, pour des développeurs indépendants, cette hausse est plus que significative. On ne s’étonnera donc pas trop si de moins en moins de petits indépendants ne priorisent plus la Xbox Series.