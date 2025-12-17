Le MOBA SUPERVIVE tire déjà sa révérence, quelques mois seulement après sa sortie

Un autre jeu est prévu au sein du studio

Même si la réception autour de SUPERVIVE est plutôt bonne depuis le lancement de sa version 1.0 en juillet, le MOBA n’a pas trouvé son public. Les mois sont passés et Theorycraft Games a dû admettre l’évidence, à savoir que son jeu n’aura pas d’avenir. Le studio annonce donc la fin des serveurs dès le 25 février 2026 :

« Nous sommes extrêmement reconnaissants pour le soutien que vous nous avez apporté lors du développement, de l’accès anticipé et du lancement du jeu. Le patch 2.04 sortira plus tard cette semaine avec, au programme, un tout nouveau mode de jeu prototype, un équilibrage des chasseurs et un dernier lot de skins qui sera offert à tous les joueurs. »

Jess Nam, productrice exécutive, explique que les derniers changements apportés sur le jeu n’ont pas été suffisants pour attirer un nouveau public, et puisque le support du jeu est très coûteux, le studio avait besoin d’une communauté un peu plus large pour se permettre de maintenir les serveurs en vie. Le studio va quant à lui tenter de se relever de cet échec, en se dirigeant vers un tout autre projet, très différent de SUPERVIVE. Vous n’avez donc plus que quelques jours pour tester ce titre avant qu’il ne disparaisse, et ce avec plein de skins offerts pour cette dernière ligne droite.