Supervive : On a joué à cet étrange mélange entre le MOBA et le Battle Royale et c’est très original

Précisons tout d’abord que nous avons joué à une version en cours de développement sur PC via Steam. Nous attendrons une version plus aboutie pour nous exprimer sur les graphismes et l’interface (un poil chargé ici).

Ca ressemble visuellement à League of Legends, mais ça ne va pas plus loin

Bien que nous ne soyons pas particulièrement emballés par son nom définitif, Supervive nous a agréablement surpris. Présenté comme un Hero Battle-Royal/MOBA compétitif free-to-play en équipe, on s’attendait plutôt à un mélange hasardeux de genres populaires qu’à un véritable concept original. Si visuellement, le titre reprend énormément les codes visuels de League of Legends, mais aussi le système de héros ayant plusieurs capacités spéciales, la comparaison s’arrête là. Si vous cherchez un élément de comparaison plus pertinent, il faut chercher du côté de Battlerite.

Supervive est nettement plus nerveux que ce dernier et pourrait être décrit comme un hero-shooter dynamique avec une vue MOBA. On ne s’en rend pas vraiment compte via les trailers de gameplay avant de le prendre soi-même en main. En matière de rythme, nous sommes en effet plus proches d’un Overwatch ou d’un Apex Legends. De plus, Supervive reprendre à son compte les codes du Battle royale. En solo ou en équipe, vous devez choisir une zone de largage sur une vaste carte et concourir contre une quarantaine d’autres joueurs. Sachant que la zone viable rétrécit progressivement, vous devez explorer et chasser les autres équipes pour être le dernier survivant.

Au-delà du placement stratégique et du jeu en équipe durant les combats, les réflexes habituels des MOBA ne s’appliquent pas vraiment ici. Rien qu’en matière de mouvement, vous vous déplacez avec les touches ZQSD, vous pouvez sauter et même planer à grande vitesse. Pour les attaques de base avec les armes à feu, la visée se fait à 360° avec la souris, et vous tirez avec le clic gauche. Chaque champion dispose d’un passif et de cinq compétences uniques, y compris une attaque ultime.

Comme dans tout Battle Royale, vous devez explorer la carte et participer à des sessions de PVE pour vous équiper. Selon Theorycraft, l’importance des équipements est presque supérieure aux compétences nécessaires pour maîtriser votre champion. Nous étions quelque peu perdus face à la complexité des différents éléments du jeu, y compris les défis variés du terrain, mais cela prouve aussi que Supervive recèle une certaine profondeur. Bien que nous n’ayons pas testé le mode solo, le jeu en équipe souligne l’importance cruciale de l’entraide. Et s’il est possible de survivre seul contre plusieurs adversaires avec un peu de talent, ne vous attendez pas à dominer seul avec un bon arsenal et une excellente performance individuelle.

Ca plane pour lui

Comme pour un MOBA ou un Hero-Shooter, un temps de jeu prolongé est nécessaire pour évaluer pleinement le gameplay dans son ensemble. Ayant pu faire équipe avec l’un des développeurs, qui avait clairement une énorme expérience sur le jeu, cela a donné des phases d’actions assez intenses où l’on revenait sans arrêt en jeu. Les joutes sont très chaotiques et elles le sont d’autant plus lorsque trois équipes ou plus se livrent bataillent, mais bizarrement cela se révèlent assez jouissif. Lorsqu’un joueur est mis K.O., il se transforme en une petite créature qu’un coéquipier peut emporter pour le réanimer. En outre, il existe des structures permettant de ressusciter un partenaire définitivement mort à l’image des Vans dans Fortnite.

La carte du jeu est principalement composée d’îlots et les déplacements en planeur sont très fréquents. Cet élément est assez amusant dans la mesure où si vous vous faîtes toucher par une attaque ennemie en plein vol, vous êtes automatiquement hors-jeu. Cela donne des séquences assez comiques dans le mesure où il est possible de couper les fuites d’ennemis ou, au contraire, mettre à mal des poursuivants un peu trop imprudents.

Les champions que nous avons choisis étaient particulièrement agréables à jouer (pour être honnête, nous avons choisi uniquement des DPS) en plus de disposer de design soignés. Bien que la direction artistique puisse sembler quelque peu générique, typique des jeux du genre, elle dégage néanmoins un charme certain, comme en témoigne le trailer animé plutôt séduisant. Concernant le modèle économique, il est assez standard Aucun Pay to Win, les transactions étant principalement cosmétiques.

Il est difficile de se forger une opinion définitive sur un jeu comme Supervive en seulement quelques heures, mais cette brève expérience a été positive. Le concept est original et les fondations établies par les développeurs semblent robustes. Cette introduction nous a certainement donné l’envie de revenir pour explorer d’autres styles de jeu. Malgré certaines réserves dues à son aspect chaotique, Supervive a le potentiel pour se hisser parmi les jeux compétitifs de premier plan.