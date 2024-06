Le MOBA Battle Royale Project Loki devient SUPERVIVE et s’apprête à lancer un premier playtest

La période de Covid a amené de grands bouleversements au sein de l’industrie avec des licenciements en pagailles, mais aussi la création de nouvelles équipes. C’est fin 2020 que s’est formé Theorycraft Games, un studio composé de vétérans issus de Riot Games, Blizzard et même Bungie, avec la volonté de travailler sur un certain Project Loki, prenant la forme d’un MOBA Battle Royale. Soit les buzzwords qui excitent toute une partie de l’industrie quand bien même beaucoup d’autres jeux se sont cassés les dents à vouloir entrer sur un marché déjà dominé par des grands noms, League of Legends et Honor of Kings en tête. Aujourd’hui, Project Loki devient SUPERVIVE et s’apprête à tenter sa chance avec une première bêta.