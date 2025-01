Supervive – On a rejoué à ce mélange entre le MOBA et le Battle Royale à l’occasion de sa bêta ouverte

Supervive est actuellement disponible en free to play sur PC via Steam. Il n’inclut aucun élément de Pay To Win et propose uniquement des éléments de cosmétique payants, ainsi qu’un pass de combat. Pour cette preview, nous avons rejoué quelques heures à la version officielle.

Pas le temps d’être toxique

Pour résumer rapidement Supervive, on peut le voir comme un hero-shooter dynamique avec une vue de type MOBA. En matière de déplacements, nous sommes bien plus proches d’un Battle Royale, avec des phases de fuite, de couverture ou de prise à revers. À l’inverse, un MOBA comme League of Legends laisse peu de marge de manœuvre dans ce domaine une fois qu’un combat de grande envergure est lancé entre deux équipes. En revanche, on retrouve totalement l’esprit du MOBA dans les personnages jouables et leurs kits de combat. Chacun possède un rôle, des compétences et une ou plusieurs subtilités qui les rendent uniques.

Cela ne se cantonne pas aux classiques DPS/Tank/Soigneur, car la quinzaine de héros disponibles dans cette open bêta propose déjà une bonne variété de profils aux gameplays distincts, bien que les DPS restent évidemment majoritaires. Même parmi ces derniers, la diversité est au rendez-vous, avec des tireurs ou des attaquants au corps à corps. Que ce soit dans les mécaniques de chaque personnage, les équipements, les consommables ou les activités PvE proposées sur la carte, il y a néanmoins une grande quantité d’informations à digérer.

La difficulté peut parfois être écrasante lorsque l’on débute, car on n’est pas vraiment guidé au cours d’une partie. Un défaut difficile à palier tant la prise de décision fait partie intégrante de la richesse stratégique du jeu. Cependant, le rythme peut sembler lent par moments, et la nature répétitive de la collecte de ressources ne plaira pas à tout le monde.

Heureusement, on peut apprécier le titre à son rythme en multipliant les parties et en apprenant petit à petit. Si, par exemple, vous ne souhaitez pas gérer votre équipement, vous pouvez sélectionner les items recommandés par le jeu. L’autre avantage (non voulu ?) de Supervive est que l’action est tellement frénétique que vous n’avez pas le temps d’écrire dans le chat pour insulter qui que ce soit. Quant au chat vocal, d’après notre expérience, soit il était coupé, soit les joueurs restaient courtois.

Le déroulement d’une partie

Une fois que vous avez sélectionné votre « chasseur », vous devez choisir une zone d’atterrissage sur une immense carte composée d’îles flottantes. Une fois au sol, l’objectif est de collecter de l’équipement et de l’expérience grâce au PvE. La carte regorge de points d’intérêt offrant des gains plus ou moins importants. Si vous choisissez d’atterrir dans une zone riche en butin, il y a de fortes chances que d’autres équipes en fassent autant. À l’inverse, jouer la sécurité peut être une option plus judicieuse pour des compositions d’équipe moins efficaces en début de partie.

Comme dans tout bon Battle Royale, on retrouve des armures avec différents niveaux de rareté, des objets variés à déployer pour attaquer, aider votre équipe ou vous soigner, ainsi que des équipements à améliorer. De plus, une tempête mortelle réduit progressivement la taille de la carte, forçant les joueurs à converger vers une zone finale. Il existe de nombreux boss optionnels qui rapportent des récompenses très intéressantes, mais plus le boss est puissant, plus le risque d’une interruption ennemie peut s’avérer fatal. C’est aussi ce qui fait le sel de Supervive : son caractère imprévisible et une prise de risque constante.

Ce qui nous avait particulièrement plu lors de notre précédent essai, ce sont les déplacements en planeurs entre les îles. Lorsque l’on plane, le moindre dégât reçu équivaut à une mort directe en tombant dans le vide, rendant les phases de fuite ou de poursuite extrêmement dangereuses et haletantes pour les deux camps. Même si Supervive bénéficie des retours de la communauté pour équilibrer le jeu, il faut reconnaître que certaines situations restent difficiles à lire, notamment lors d’affrontements impliquant deux équipes ou plus. À haut niveau, le jeu exige un travail d’équipe très poussé, ce qui peut ne pas convenir lorsque l’on joue avec des inconnus. Cependant, les sensations sont excellentes lorsque l’on tombe avec les bonnes personnes.

Des modes de jeu pour tous

L’autre bon point de Supervive est qu’il propose des modes adaptés à notre emploi du temps. Pour le moment, les modes disponibles sont :

Escouades : le mode principal du jeu, avec des escouades composées de 4 joueurs, pour un total de 10 équipes par partie (soit 40 joueurs en tout).

Duos : identique au mode Escouades, mais avec des équipes de 2 joueurs.

Arène : un mode en 4 contre 4 où deux équipes s’affrontent dans des matchs en 5 manches maximum. Chaque manche a une durée limitée, et les équipes doivent capturer des objectifs ou éliminer l’équipe adverse pour remporter la manche.

Entraînement : un mode pour prendre en main les chasseurs et se familiariser avec leurs mécaniques.

Les parties durent en moyenne entre 15 et 25 minutes, à condition de faire partie des dernières équipes en lice. Cela permet des sessions courtes en réduisant la frustration des défaites et en offrant la possibilité de rapidement passer à autre chose. Bien entendu, l’ambiance est différente dans les parties classées de ces modes. Il y en a donc pour tous les goûts, que ce soit pour les « tryharders » ou ceux qui préfèrent jouer sans pression.

En résumé, cette bêta ouverte de Supervive confirme les bonnes impressions que nous avions eues il y a quelques mois. Le jeu propose un mélange subtil d’exploration, de combats stratégiques et de prises de décision rapides. Il comble un vide laissé par des titres comme Battlerite, qui jouissait d’une excellente réputation. Nous avons donc hâte de voir ce que donnera le jeu dans sa version finale.