Le MMO Aion 2 démarre en trombe sur Steam, même si les avis à son sujet sont encore partagés

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Le premier Aion est une relique du passé désormais, même si sa version Classic est venue raviver la nostalgie autour de ce MMO si particulier. NCSoft a cependant le regard tourné vers l’avenir avec Aion 2, qui faisait ses grands débuts cette semaine. Et en jetant un œil aux données fournies par SteamDB, on se rend compte que cette suite était attendue au tournant.

Aion 2 // Source : NCSoft

Le modèle économique divise

Être un free-to-play aide assurément à réaliser des chiffres d’envergure, mais ne diminuons pas pour autant le lancement d’Aion 2, qui démarre plus que correctement en ayant enregistré un pic à près de 400 000 personnes connectées en simultané le jour de sa sortie (397 905 plus précisément). L’effet de curiosité a naturellement joué ici, et tout le monde n’est pas amené à rester sauf si un très bon bouche-à-oreille a lieu.

Ce qui n’est pas forcément acquis pour le moment. Si le jeu fait parler de lui sur les réseaux sociaux pour quelques détails absurdes liés à l’anatomie des personnages féminins (ne cherchez pas), la communauté a de vrais retours à faire à NCSoft ici. Avec des avis tout juste « moyens » sur Steam, Aion 2 ne fait pas encore l’unanimité, notamment pour ce qui est de son modèle économique (qui met en place beaucoup de boutiques) ciblé par bon nombre d’avis négatifs.

À voir si cela évoluera avec le temps, mais pour le moment, le studio s’attarde sur quelques problèmes urgents qui ont été réglés via une maintenance ce matin. Le patch note complet est à lire sur Steam.

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Jaquette d'Aion 2
Aion 2
pc

Date de sortie : 05/10/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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