Le MMO Aion 2 démarre en trombe sur Steam, même si les avis à son sujet sont encore partagés

Le modèle économique divise

Être un free-to-play aide assurément à réaliser des chiffres d’envergure, mais ne diminuons pas pour autant le lancement d’Aion 2, qui démarre plus que correctement en ayant enregistré un pic à près de 400 000 personnes connectées en simultané le jour de sa sortie (397 905 plus précisément). L’effet de curiosité a naturellement joué ici, et tout le monde n’est pas amené à rester sauf si un très bon bouche-à-oreille a lieu.

Ce qui n’est pas forcément acquis pour le moment. Si le jeu fait parler de lui sur les réseaux sociaux pour quelques détails absurdes liés à l’anatomie des personnages féminins (ne cherchez pas), la communauté a de vrais retours à faire à NCSoft ici. Avec des avis tout juste « moyens » sur Steam, Aion 2 ne fait pas encore l’unanimité, notamment pour ce qui est de son modèle économique (qui met en place beaucoup de boutiques) ciblé par bon nombre d’avis négatifs.

À voir si cela évoluera avec le temps, mais pour le moment, le studio s’attarde sur quelques problèmes urgents qui ont été réglés via une maintenance ce matin. Le patch note complet est à lire sur Steam.