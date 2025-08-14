Le mignon LEGO Voyagers entamera son périple dès le 15 septembre prochain

Le jeu coop de la rentrée

Ce jeu d’aventure édité par Annapurna Interactive a aujourd’hui droit à une nouvelle bande-annonce diffusée chez IGN, qui nous montre que la coopération sera toujours de mise pour pouvoir avancer sur les différentes plateformes.

Ce n’est qu’en s’aidant l’une et l’autre que les deux petites briques pourront progresser dans ce monde épuré, qui invite au voyage et à la détente, le tout sans un mot. Un peu à la manière d’un Split Fiction, vous n’aurez besoin que d’une copie du jeu pour jouer à deux, même en ligne, grâce au système de Pass Ami.

Et cette vidéo a surtout pour but de nous préciser quand il sera possible de découvrir cela par nous-mêmes. Pas besoin d’attendre bien longtemps, puisque ce LEGO Voyagers sera disponible dans un petit mois, c’est-à-dire dès le 15 septembre prochain. Le jeu est prévu sur PC (Steam et Epic Games Store), PS4, PS5 et Xbox Series.