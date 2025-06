LEGO Voyagers et LEGO Party! annoncés durant la Summer Game Fest, un jeu coopératif et un party Game

LEGO Voyagers : La coopération façon Split Fiction

Les créateurs de LEGO Builder’s Journey (Light Brick Studios) ont dévoilé ce soir une nouvelle aventure coopérative à deux joueurs et joueuses centrée sur l’amitié et le partage. L’histoire mettra en avant deux amis (deux briques LEGO que l’on incarne en ligne ou en coopération locale) capable de sauter, s’accrocher et fuir.

Ils se donnent pour mission de sauver un vaisseau spatial abandonné et prennent part à un voyage pendant lequel ils apprendront l’importance d’être connectés grâce à la présence de différents challenges et puzzles proposés, dans une ambiance reposante et un univers poétique évidemment riche en briques LEGO, soutenu par une bande-son légère et envoûtante. À noter que vous pouvez inviter un ami à rejoindre votre aventure gratuitement avec le Pass Ami, comme pour Split Fiction par exemple, dont on reçoit fortement l’inspiration dans le trailer.

LEGO Voyagers sera disponible plus tard dans l’année sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Steam et sur l’Epic Games Store.

LEGO Party! : Le party-game s’empare des briques à empiler

LEGO Party! est, quant à lui, un party game multijoueur avec plus de 60 défis, mini-jeux et challenges avec des univers comme Theme Park, NINJAGO, Space ou encore Pirates. Jouez seul ou jusqu’à quatre joueurs et joueuses en local ou en multijoueur en ligne et profitez de milliers d’options de customisation pour votre personnage. Pour jouer, il vous faudra être celui ou celle qui parvient à récolter le plus de briques d’or. Utilisez les bonus pour prendre l’avantage et disposez des pièges pour pénaliser vos adversaires dans ces différentes zones de défis.

LEGO Party! sortira cette année sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et Nintendo Switch. Des éditions physiques seront disponibles sur PS5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch grâce à iam8bit. Et oui, le crossplay sera disponible.