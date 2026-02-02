Test LEGO Voyagers – Un bon jeu coopératif estampillé LEGO

Date de sortie : 15/09/2025

  • La direction artistique, un régal
  • Les différents biomes à parcourir
  • La plupart des puzzles bien ficelés
  • L'aspect coopération fun
  • Une histoire poétique et touchante
  • Une construction intelligente des biomes
  • Le sound design chill est excellent
  • Une jouabilité simpliste et efficace
  • Pas de mode hors ligne
  • Des bugs de collisions
  • Une poignée de puzzles (trop) simples
  • L'aspect construction secondaire
  • Des soucis de caméras
  • Une maniabilité capricieuse
7.5

Sans trop de prétention, LEGO Voyagers se révèle être un super titre coopératif. Certes, il y a quelques écueils frustrants sur le gameplay, une poignée de mécaniques voire une histoire qui peine trop à démarrer pour nous permettre de nous attacher à ces deux petites bricks mignonnes. Mais dans le reste, la production de Light Brick Studio excelle avec un aspect coopération bien ficelé, mais aussi des puzzles toujours plus ingénieux et malins dans la conception. De même, l’esthétique que propose le titre est à la fois cohérente et réussie, tout en arrivant à nous faire sourire. Il n’y a pas à dire, LEGO Voyagers est un titre qui se laisse jouer sans déplaisir, bien que l’on puisse souffler par l’impossibilité de pouvoir y jouer complètement seul. Mais bref, en dehors des quelques défauts dont il souffre, dont une durée de vie courte, LEGO Voyagers est un titre à faire absolument avec un ami, afin de découvrir un message à la fois touchant et renforçant des amitiés.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

