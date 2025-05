Trouvez votre chemin dans le labyrinthique Maseylia: Echoes of the Past, un metroidvania français prévu en 2026

Suivre sa destinée n’est pas si aisé

Maseylia: Echoes of the Past prend la forme d’un metroidvania en 3D qui allie l’exploration classique en 2D à des mécaniques modernes en 3D. Vous explorerez un vaste monde interconnecté et labyrinthique composé de huit biomes aux multiples chemins cachés à explorer grâce à de puissantes capacités vous permettant de tracer votre destinée dans ce monde en ruines à l’esthétique très inspirée des œuvres de Moebius comme Sable il y a quelques années.

Ce nouveau trailer nous permet une immersion complète dans ce monde onirique aux multiples biomes tout aussi mystérieux les uns que les autres, tandis que quelques secrets (et autres créatures à affronter) vous mèneront à percer les énigmes d’une civilisation perdue. L’occasion aussi de redécouvrir le travail sonore effectué par Zach Fitzgerald qui a rejoint le projet après être tombé sur les premières images du jeu.

Parmi les compétences déjà dévoilées, on peut remarquer un dash à 360°, mais aussi une transformation phasique pour traverser la matière, tandis qu’un contrôle du niveau de l’eau devrait vous donner de nouvelles perspectives d’évolution dans ce monde mystérieux et en constante évolution comme on peut le découvrir avec la rotation du décor en fonction de nos avancées ou l’apparition/disparition de plateformes aléatoires.

Il vous faudra encore être un peu patient pour découvrir cet intriguant Maseylia: Echoes of the Past vise une sortie début 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch 2. En attendant, n’hésitez pas à parcourir sa page Steam pour essayer sa démo et à l’ajouter à votre liste de souhaits en attendant de découvrir notre interview préparée avec les développeurs.