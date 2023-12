Le marché du jeu vidéo chinois plonge en bourse suite à des mesures qui peuvent changer beaucoup de choses (lootboxes, récompenses…)

Reuters rapporte que le gouvernement chinois cherche à mettre en place une série de mesures qui concerneraient les jeux en ligne et surtout les dépenses qui y sont associées. On parle notamment d’interdire les récompenses de connexion quotidienne dans les jeux, mais aussi de grandement limiter le système de gacha et de lootboxes pour les adultes, avec des limites d’argent à dépenser à ne pas dépasser, quand il ne s’agit pas d’interdire tout cela à des mineurs (sachant que des mesures sont déjà en place pour limiter le temps de jeux des plus jeunes). Des systèmes sur lesquels beaucoup d’entreprises se reposent, ce qui a causé une certaine panique en bourse avec une baisse de 16% des actions de Tencent, contre 25% chez NetEase.

Ces mesures ont effectivement de quoi alerter toute une industrie, largement portée sur le marché du mobile et qui se base sur ce genre de systèmes économiques. On pourrait penser à Genshin Impact et autres jeux miHoYo, dont l’immense rentabilité provient d’un système de loterie de personnages. Voir le jeu être privé de cette pratique obligerait le studio à repenser entièrement le modèle de son jeu phare, et il en va de même pour beaucoup d’autres entreprises.

En est-on là pour autant ? Pas forcément, puisque ces mesures ne sont pas encore actives et sont avant tout des premières propositions. Comme l’explique l’analyste Daniel Ahmad, spécialiste du marché chinois, une dizaine d’articles de lois proposés sur les 64 peuvent être considérées comme inédites, les autres se contentant de reformuler des mesures qui existent déjà. Cette dizaine de propositions suffit pour faire peur aux investisseurs, même si tout est encore assez incertain pour le moment :

One thing people need to keep in mind about any time China issues new regulations about the games industry is that they often repeat or clarify prior regulations that already exist.

Of the 64 articles published today, only ~10 of them can be considered “new”. Those 10 are still…

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 22, 2023