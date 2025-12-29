Le jeu mobile Granblue Fantasy arrive bien trop tard sur Steam, en laissant de côté les vétérans

Un portage pour les nouveaux venus, et que dans certains pays

Lors du festival annuel consacré à la série, Cygames a fait une annonce inattendue en dévoilant ses projets concernant le jeu mobile Granblue Fantasy, sorti il y a maintenant plus d’une décennie. Le studio prévoit d’offrir un portage à ce premier jeu via une version Steam disponible dès le 10 mars 2026, qui a donc pour but de s’adresser à un public plus important.

Sur le papier, cela est une bonne nouvelle même si se lancer aujourd’hui dans un gacha qui a plus de 10 années de contenu aura de quoi faire tourner la tête. Mais en y regardant de plus près, la communauté occidentale n’est pas tout à fait ravie. Ne serait-ce que par le flou concernant les pays concernés par cette version. Cygames n’a pas encore précisé si le jeu serait disponible partout dans le monde (on attend de savoir ce qu’il en est pour la France et une traduction), et le doute a de quoi être permis lorsque l’on sait que ce portage Steam ne sera pas accessible au Japon.

Une décision assez incompréhensible qui est suivie d’une autre, celle de ne pas pouvoir reprendre un compte sur cette version. Autrement dit, si vous jouez déjà à Granblue Fantasy par un quelconque moyen sur mobile, le site web ou émulateur, vous ne pourrez pas reprendre votre partie sur ce portage Steam.

Ce portage s’adresse donc uniquement à une nouvelle audience, ou à celles et ceux qui veulent tout recommencer via une version qui sera peut-être plus confortable à jouer, ce qui est peut-être un peu tard pour un jeu sorti en 2014.