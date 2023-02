Granblue Fantasy: Versus Rising

Granblue Fantasy: Versus Rising est un jeu de combat développé par Arc System Works et édité par Cygames. Présenté comme une nouvelle version de Granblue Fantasy Versus, ce titre reprend toutes les mécaniques et le contenu complet du jeu sorti en 2020 tout en y apportant son lot d'améliorations et de nouveautés (gameplay, roster, arènes, graphismes…). Rising prévoit également d'inclure un mode histoire inédit, un multijoueur façon party game intitulé Grand Bruise Legends mais aussi d'intégrer un netcode de type Rollback ainsi que la prise en charge du cross-play.