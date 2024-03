The Planet Crafter : Le jeu de crafting et de survie en monde ouvert sortira d’accès anticipé le 10 avril sur PC

Un nouveau mode coopératif à 8 ajouté pour l’occasion

Pour celles et ceux qui n’auraient jamais entendu parler de ce titre, il nous donne comme principal objectif de terraformer une planète hostile afin que l’espèce humaine puisse y vivre. Dans cet unique but, il faudra apprendre à produire de l’oxygène et de la chaleur, collecter des ressources diverses et variées ainsi que gérer intelligemment et efficacement notre base si nous voulons éviter de succomber aux dangers de l’environnement qui nous entoure :

« The Planet Crafter introduit un système de jeu complexe et novateur où les actions des joueurs influent directement sur la mutation du monde dans lequel ils évoluent. En développant du matériel technologique et en optimisant l’espace et les ressources à leur disposition, les joueurs peuvent observer le résultat de leurs interventions et voir l’indice de terraformation augmenter progressivement, débloquant ainsi de nouvelles possibilités et défis. Au fur et à mesure de leurs avancées, ils dévoilent les mystères de la planète et insufflent la vie à cette terre aride pour la transformer en un oasis vivant et luxuriant. »

En plus d’intégrer une bonne trentaine de biomes, des espèces animales, une campagne composée de plusieurs arcs scénarisés et différents niveaux de difficulté, le jeu ajoutera un nouveau mode multijoueur à l’occasion de la fin de son accès anticipé. Celui-ci nous permettra notamment de profiter de l’expérience en coopération avec sept autres joueurs/joueuses.

Rendez-vous dans environ deux semaines pour découvrir la version 1.0 de The Planet Crafter sur PC via Steam.