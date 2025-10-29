Le jeu de basket The Run: Got Next change de direction et de nom, place à NBA THE RUN, qui sortira en 2026

Le jeu change quelque peu de visage

Ne l’appelez plus The Run: Got Next, mais NBA THE RUN. Un nom qui évoquera plus facilement le thème du basket dans l’esprit du grand public, tandis que le studio se débarrasse un peu de son esthétique pour adopter un style plus traditionnel, avec des joueurs moins exubérants, comme on le découvre via une nouvelle vidéo de gameplay.

On reste malgré tout sur des matchs en 3 vs 3 ici, avec la possibilité de jouer en solo ou en multijoueur (on nous précise la présence du rollback netcode), dans des parties rapides qui favorisent les mouvements impressionnants et techniques. On nous promet que l’aspect défensif ne sera pas relégué au second plan pour autant, grâce à des capacités de blocs et de vols de balles aussi spectaculaires que les dunks et autres lancers à trois points.

Avec son nouveau look et son nouveau nom, NBA THE RUN se dirige maintenant vers sa sortie, qui est programmée pour l’année prochaine, sans plus de précisions pour le moment. Le jeu devrait sortir sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.