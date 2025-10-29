Le jeu de basket The Run: Got Next change de direction et de nom, place à NBA THE RUN, qui sortira en 2026
Ce n’est pas tous les jeux que l’on voit naitre des nouveaux jeux de basket qui ne sont pas issus de 2K, c’est pourquoi il y a eu un enthousiasme assez significatif lorsque The Run: Got Next a été annoncé l’année dernière. D’autant plus que le jeu promettait d’apporter un vent de fraicheur avec une dimension urbaine, et même la promesse d’un peu de roguelike. Après un long silence radio, le jeu développé par Play by Play Studios nous revient, mais sous une autre forme peut-être un peu plus « conventionnelle ».
Le jeu change quelque peu de visage
Ne l’appelez plus The Run: Got Next, mais NBA THE RUN. Un nom qui évoquera plus facilement le thème du basket dans l’esprit du grand public, tandis que le studio se débarrasse un peu de son esthétique pour adopter un style plus traditionnel, avec des joueurs moins exubérants, comme on le découvre via une nouvelle vidéo de gameplay.
On reste malgré tout sur des matchs en 3 vs 3 ici, avec la possibilité de jouer en solo ou en multijoueur (on nous précise la présence du rollback netcode), dans des parties rapides qui favorisent les mouvements impressionnants et techniques. On nous promet que l’aspect défensif ne sera pas relégué au second plan pour autant, grâce à des capacités de blocs et de vols de balles aussi spectaculaires que les dunks et autres lancers à trois points.
Avec son nouveau look et son nouveau nom, NBA THE RUN se dirige maintenant vers sa sortie, qui est programmée pour l’année prochaine, sans plus de précisions pour le moment. Le jeu devrait sortir sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
