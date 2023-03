Le jeu d’action Strayed Lights déploie une démo limitée sur Steam

Dévoilé plus tôt dans l’année, Strayed Lights est un jeu d’action aventure développé par le nouveau studio français Embers. Depuis sa première bande-annonce, le titre intrigue pas mal, avec sa direction artistique qui joue sur les ambiances et son gameplay qui semble à priori nerveux. Après avoir récemment dévoilé sa date de sortie et son gameplay, le jeu nous fait la bonne surprise de sortir une démo, déjà disponible.

Pour une période limitée

C’est au cours du Mix Direct Spring Showcase, une conférence qui met en avant les jeux indépendants, que le titre a dévoilé une nouvelle bande-annonce. Dans la foulée, le soft a déployé une démo qui est d’ores et déjà accessible sur Steam. Le développeur français explique que celle-ci est ç durée limitée pendant l’événement, sans donner de réelle date de fin. Le Mix Direct Spring étant prévu jusqu’au 20 mars, on imagine que la démo est là pour quelques jours seulement.

Celle-ci donne un petit aperçu de ce qui vous attend dans le jeu final, à savoir une aventure dans un monde onirique et mystérieux, où vous incarnez une petite lumière qui va devoir parcourir les terres en ruines d’un monde mystérieux tout en faisant face à de multiples menaces de l’ombre. Strayed Lights est prévu pour le 25 avril 2023 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch.