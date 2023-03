Strayed Lights : Le jeu d’action français dévoile une grosse vidéo de gameplay et annonce sa date de sortie

Le studio français Embers a su faire parler de lui tout récemment avec l’annonce de son titre Strayed Lights, un jeu d’action en 3D qui ne bénéficie pas du support d’un éditeur, mais qui a visiblement les moyens de ses ambitions. Le projet a même su attirer dans ses filets le compositeur de légende qu’est Austin Wintory (Journey, Abzu), de quoi renforcer son aura. Après un premier trailer de présentation, le jeu a désormais droit à une bande-annonce plus tournée vers le gameplay, qui nous apprend également la date de sortie de ce Strayed Lights.

Un autre jeu à ajouter à votre calendrier d’avril

Cette vidéo de gameplay nous donne quelques indications sur les bases du titre, avec des combats qui reposeront sur l’utilisation des bonnes couleurs pour contrer les attaques ennemies. Il faudra donc switcher efficacement entre les pouvoirs bleus et oranges pour effectuer des parades ou attaquer les gros monstres qui vous barreront le passage. On nous promet que les affrontements resteront accessibles mais que cela n’empêchera pas quelques subtilités.

On pourra tester tout cela très bientôt puisque Strayed Light arrive prochainement. On nous avait promis une sortie au mois d’avril, et c’est bien le cas, puisque le jeu sera disponible dès le 25 avril prochain sur PC (Steam, Epic Games Store, GOG), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.