Strayed Lights : Un nouveau jeu d’action et d’aventure ambitieux (et français) dévoile une jolie bande-annonce

La production française autour du jeu vidéo ne manque pas de talents, et ce n’est pas nous avec nos AG French Direct qui allons vous prouver le contraire. La petite surprise du jour nous vient cette fois-ci de Strasbourg avec le tout jeune studio Embers, qui vient de dévoiler son tout premier jeu nommé Strayed Lights. Une première bande-annonce a été diffusée dans la foulée pour nous présenter ce projet intriguant, qui possède une bande-son qui devrait interpeller les amoureux de Journey ou d’Abzu.

Un peu d’onirisme et de bagarre au programme

Vous l’aurez compris à l’évocation des deux jeux précédemment cités, le studio français s’est entouré d’Austin Wintory pour composer les différents morceaux de Strayed Lights. On peut d’ores et déjà entendre son travail avec cette première vidéo, en attendant d’en écouter bien plus lors de la sortie du jeu final.

Le titre nous entrainera dans un monde coloré mais bourré de dangers, avec des créatures submergées par leurs émotions qui promettent d’offrir des combats à la mise en scène démesurée. Il faudra user du pouvoir de la lumière pour s’en débarrasser, tout en explorant les différentes régions de cet univers. Alexandre Arramon, cofondateur et directeur créatif chez Embers, présente le titre de la manière suivante :

« Strayed Lights est une ode à la résilience grâce au flow de ses combats et à son histoire. C’est une interprétation onirique de la vie en lien avec l’équilibre. Vous faites face à des créatures géantes submergées par une émotion qu’elles personnifient désormais, et vous essayez de les apaiser et de grandir dans le processus. Nous avons intentionnellement choisi de ne pas mettre de texte ou de dialogue dans le jeu pour laisser les joueurs créer leur propre interprétation. »

Strayed Lights est pour l’instant prévu pour sortir d’ici la fin du mois d’avril, sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Un titre de plus à surveiller pour les amateurs de challenge et de jolis paysages.