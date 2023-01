Strayed Lights

Strayed Lights est un jeu d'action et d'aventure développé et édité par Embers. Profitant d'une bande-son composée par Austin Wintory (Journey, Abzu, The Banner Saga) pour mettre en valeur son univers à la fois sombre et onirique, ce titre invite le joueur ou la joueuse à incarner une petite lumière en quête de transcendance. Pour parvenir à ses fins, elle doit parcourir les terres en ruines d'un monde mystérieux tout en affrontant diverses créatures de l'ombre.