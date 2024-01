Bientôt la cuisine Xbox

Qui n’a jamais rêvé de toaster son pain de mie avec le logo de la marque Xbox ? Bon, d’accord, peut-être que personne n’a jamais vraiment pensé à ça étant donné que c’est tout à fait absurde. Mais Microsoft l’a quand même fait. Ce grille-pain, qui ressemble donc à la Xbox Series S, est un vrai produit disponible à la commercialisation puisqu’on peut même le retrouver chez Micromania pour la somme de 39,99 € et pour une livraison estimée au 31 janvier.

Et oui, ce grille-pain n’est pas qu’un gadget et fonctionne réellement puisque sa description indique qu’il dispose de 3 modes différents avec 6 préréglages de chauffes, en plus d’un récupérateur de miettes. Et on va s’arrêter là pour la description histoire d’éviter de vous faire croire que vous avez basculé sur Téléshopping. C’est totalement improbable, mais l’information a au moins de quoi faire sourire en plus de plaire aux fans les plus fervents de l’écurie Xbox, qui voudraient retrouver leur marque préféré jusqu’au petit-déjeuner.