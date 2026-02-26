Le gacha urbain Neverness to Everness a enfin une date de sortie et nous donne rendez-vous fin avril

Un gacha de plus pour engloutir votre temps libre

Tout récemment, Neverness to Everness a eu droit à une dernière bêta permettant au studio de s’assurer que tout était prêt pour le lancement. Et c’est visiblement le cas, puisque Hotta Studio est aujourd’hui en mesure d’annoncer la date de sortie de son prochain free-to-play. Neverness to Everness est donc prévu pour le 29 avril dans le monde entier, sauf en Chine où il arrivera quelques jours avant, le 23 avril.

Cela veut donc dire que les préinscriptions sont désormais ouvertes sur les différentes plateformes et le site officiel du jeu. Des récompenses seront offertes si certains paliers sont atteints, à savoir :

15 millions : 30 000 pièces coléoptères

20 millions : 20 guides de chasseur d’élite

25 millions : 5 dés confectionnés

30 millions : Le personnage Haniel de classe A

35 millions : 15 dés confectionnés

5 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux : Skin Deltaplane de l’Officier Moustaches

Pour rappel, Neverness to Everness est un action-RPG qui se déroule dans la métropole de Hethereau, et nous demande de contrôler des chasseurs d’anomalités dans cette grande ville en monde ouvert que l’on peut parcourir de plusieurs manières, dont en voiture.

Neverness to Everness est attendu sur PC et PlayStation 5 ainsi que sur les plateformes mobiles iOS et Android.