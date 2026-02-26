Le gacha urbain Neverness to Everness a enfin une date de sortie et nous donne rendez-vous fin avril
Rédigé par Jordan
Un nouveau concurrent s’apprête à entrer sur le marché des action-RPG gacha déjà saturé. Neverness to Everness a au moins la chance d’être développé par un studio qui n’est pas un petit nouveau dans le genre puisque Hotta Studio était déjà à l’œuvre sur Tower of Fantasy. Avec ce nouveau jeu, l’équipe se lance dans un univers plus urbain qui pourra peut-être parler plus facilement à un plus grand public, même si se frayer une place dans le quotidien des habitués du gacha n’est pas une mince affaire.
Un gacha de plus pour engloutir votre temps libre
Tout récemment, Neverness to Everness a eu droit à une dernière bêta permettant au studio de s’assurer que tout était prêt pour le lancement. Et c’est visiblement le cas, puisque Hotta Studio est aujourd’hui en mesure d’annoncer la date de sortie de son prochain free-to-play. Neverness to Everness est donc prévu pour le 29 avril dans le monde entier, sauf en Chine où il arrivera quelques jours avant, le 23 avril.
Cela veut donc dire que les préinscriptions sont désormais ouvertes sur les différentes plateformes et le site officiel du jeu. Des récompenses seront offertes si certains paliers sont atteints, à savoir :
- 15 millions : 30 000 pièces coléoptères
- 20 millions : 20 guides de chasseur d’élite
- 25 millions : 5 dés confectionnés
- 30 millions : Le personnage Haniel de classe A
- 35 millions : 15 dés confectionnés
- 5 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux : Skin Deltaplane de l’Officier Moustaches
Pour rappel, Neverness to Everness est un action-RPG qui se déroule dans la métropole de Hethereau, et nous demande de contrôler des chasseurs d’anomalités dans cette grande ville en monde ouvert que l’on peut parcourir de plusieurs manières, dont en voiture.
Neverness to Everness est attendu sur PC et PlayStation 5 ainsi que sur les plateformes mobiles iOS et Android.
Date de sortie : 29/04/2026